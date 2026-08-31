ضبط 15 كغم من الكريستال المخدر في سنجار

أعلنت ، اليوم الاثنين، ضبط 15 كيلوغراماً من من نوع "الكريستال"، في قضاء غربي .

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن ضبط المواد المخدرة وفحصها أصولياً.



وأضافت أنه "جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".