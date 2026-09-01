مقتل رجل طعنا بالسكاكين خلال جلسة صلح في النجف

وقال المصدر لـ ، ان "شخصا اقدم على طعن رجل فجر اليوم في مستشفى بالمحافظة خلال جلسة صلح، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف ان " باشرت بعملية تفتيش للقبض على المنفذ الذي لاذ الى جهة مجهولة".