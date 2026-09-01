العثور على جثة امرأة داخل كيس في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على جثة امرأة يتراوح عمرها بين 25 -30 عاما، داخل كيس ملقاة بالقرب من في ".وأضاف ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث".