خفايا عملية قتل المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري

وقالت المصادر إن "قوة من مكافحة الإرهاب نفذت مداهمة للمنزل الذي كان يوجد فيه ، عقب عملية رصد ومتابعة لتحركاته، قبل أن تنسحب القوة من الموقع بعد انتهاء المهمة".وأسفرت العملية، بحسب المصادر، عن مقتل الأنصاري وإصابة أحد مساعديه، في ضربة تستهدف واحدا من أبرز العناصر القيادية في التنظيم باليمن خلال الفترة الأخيرة.وكان اليمني أعلن، فجر الثلاثاء، مقتل الأنصاري في "عملية خاصة"، من دون الكشف حينها عن تفاصيل موسعة بشأن كيفية تنفيذها أو خلفية القيادي المستهدف.من هو " "؟وكشفت المصادر أن الاسم الحقيقي للأنصاري هو " "، وينحدر من منطقة حبيل جبر في محافظة لحج جنوبي .وبحسب المصادر، غادر الأنصاري منطقته بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة عام 2014، قبل أن تنقطع أخباره لسنوات، ليظهر لاحقا ضمن تحركات رصدتها بين محافظتي شبوة والبيضاء.وأضافت أن تحركاته انتقلت بعد ذلك إلى مناطق في ، قبل أن تنتهي عملية تعقبه بالمداهمة الأمنية التي أدت إلى مقتله.وتشير المصادر إلى أن الأنصاري كان من القيادات البارزة في تنظيم " " في اليمن، وتولى منذ عام 2023 دورا إعلاميا بارزا بصفته المتحدث الرابع باسم التنظيم.خلايا محدودة بعد سنوات التراجعوتأتي العملية في وقت يحتفظ فيه تنظيم "داعش" بوجود محدود داخل اليمن، بعدما تراجعت قدرته على تنفيذ هجمات واسعة مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت اندلاع الحرب.وتركز النشاط الأبرز للتنظيم خلال مراحل سابقة في محافظة البيضاء، حيث دخل في مواجهات مع الحوثيين وتنظيم "القاعدة"، قبل أن تؤدي سلسلة من العمليات العسكرية والأمنية إلى إضعاف بنيته وتقليص نطاق انتشاره.ورغم ذلك، لم يختف التنظيم بصورة كاملة، إذ حافظ على نشاط لخلايا متناثرة، وعاود الظهور عبر هجمات متفرقة بعد فترات من الانكفاء، ما أبقى ملف ملاحقة عناصره وقياداته ضمن أولويات الأجهزة الأمنية.لماذا وادي حضرموت؟وتكتسب محافظات حضرموت وشبوة والبيضاء أهمية خاصة في ملاحقة الجماعات ، بالنظر إلى اتساع رقعتها الجغرافية ووجود مناطق جبلية وصحراوية وأودية مترامية، ما يمنح الخلايا المسلحة مساحات أوسع للحركة والتخفي.وشهدت الفترة الأخيرة تقارير محلية عن رصد تحركات لعناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة في بعض مناطق وادي حضرموت، وسط عمليات أمنية متواصلة لتعقب الخلايا والعناصر المطلوبة.ويمثل مقتل الأنصاري ضربة نوعية للتنظيم، بالنظر إلى الموقع الذي تقول المصادر إنه كان يشغله داخله، كما تكشف العملية عن استمرار عمليات الرصد والملاحقة للقيادات المتبقية، رغم انحسار نشاط "داعش" في اليمن مقارنة بذروة حضوره خلال السنوات الأولى للحرب.