إسقاط شبكة إقليمية للتزوير والسيطرة على عقود مليارية بالنجف

وذكرت والإعلام في الجهاز ببيان، أن المفارز الاستخبارية والميدانية نجحت بعد متابعة استمرت شهرين واستحصال الموافقات القضائية، من ضبط المتهم ومداهمة مكان تواجده، مشيرة إلى ضبط 100 ألف دولار أمريكي مزيف، بالإضافة إلى عملة عراقية مزيفة، وعقود بيع وشراء عقارات بقيمة 9.5 مليار دينار عراقي.وأضاف البيان أن ضبط المضبوطات شمل أيضاً سندات ووثائق عقارية وصكوكاً ووكالات وأختاماً مختلفة، فضلاً عن عقود أخرى تقدر قيمتها بنحو مليون و750 ألف دولار، مع أجهزة لعد وفرز الأموال، وسجلات مالية، وإقامات وبطاقات مصرفية وسلاح ناري، مؤكداً إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية.