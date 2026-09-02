خلال 8 ساعات.. فكّ لغز مقتل امرأة قرب شط البصرة

وذكرت في بيان، أن مفارز مكافحة الإجرام باشرت إجراءاتها فور العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية، حيث جرى تكثيف الجهد الجنائي والمعلوماتي، وتتبع الخيوط الفنية وحصر دائرة الاشتباه للوصول إلى المتورطين.وأضاف البيان أن العمليات المتواصلة أسفرت عن تحديد هوية المجنى عليها وتتبع تحركاتها الأخيرة، وصولاً إلى إلقاء القبض على المتهمين، مبينة أن التحقيقات كشفت عن إقدام ذوي المجنى عليها على قتلها نتيجة خلافات شخصية.وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات الأصولية.