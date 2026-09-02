مكافحة الإرهاب يلقي القبض على مطلوبين اثنين في الانبار والنجف

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "يواصل تنفيذ واجباته الأمنية في ملاحقة المطلوبين للقضاء، وتعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب".وأضاف "في إطار هذه الجهود، تمكن أبطالنا، بعمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على متهم بالانتماء لبقايا عصابات الارهابي في محافظة ، فيما أسفرت العملية الثانية عن إلقاء القبض على متهم آخر مطلوب بقضايا تتعلق بالمخدرات في ، وتسليمه الى والمؤثرات العقلية في المحافظة أعلاه".واكد "مضيه بثبات في أداء واجباته الوطنية، ومواصلة عملياته الأمنية والاستخبارية لملاحقة المطلوبين للقضاء وتجفيف منابع الجريمة والإرهاب، بالتنسيق والتعاون مع المختصة".