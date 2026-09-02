ضبط "كلاشنكوفين" ومسدس والقبض على 43 شخصاً في حملة أمنية بالأعظمية

وذكرت القيادة في بيان، أن "الحملة أسفرت عن القبض على 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، و31 شخصاً مخالفين لشروط الإقامة، فضلاً عن القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مشروبات كحولية، و3 آخرين ضُبطت بحوزتهم بندقيتان من نوع كلاشنكوف ومسدس".وأضافت أن "الحملة نُفذت بمشاركة عدد من المديريات والأقسام الأمنية، بينها مديريات نجدة وحماية المنشآت ومكافحة الإجرام، وأقسام شرطة والراشدية والزهور والقدس، وفوج سوات وفصائل طوارئ الرصافة ومفارز الكلاب البوليسية (K9)".وأشارت القيادة إلى أن الحملة هدفت إلى تفتيش الدور السكنية وضبط المخالفات والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، إضافة إلى ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة.