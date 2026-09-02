عملية استخبارية تنهي اختطاف مهندس وتستعيد فدية بـ200 مليون دينار في البصرة

وذكرت الوكالة في بيان، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات عن قيام مجموعة مسلحة تستقل عجلة دفع رباعي باختطاف المهندس تحت تهديد السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة".وأضافت أنه "تم تشكيل فريق استخباري وفني لتعقب الخاطفين وتحديد مكان احتجاز المختطف، حيث أظهرت المتابعة نقله عبر طرق نيسمية من إلى ".وأشارت إلى أن "القوة المختصة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت عملية أمنية أسفرت عن تحرير المختطف سالماً والقبض على أفراد المجموعة الخاطفة وضبط ما له صلة بالجريمة، إلى جانب استعادة مبلغ الفدية".وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، فيما جرى فحص المهندس طبياً وتسليمه إلى ذويه مع مبلغ الفدية المستعاد".