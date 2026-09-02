تشكيل لجنة أمنية لرصد خطاب الكراهية والمنشورات الطائفية والعرقية

وذكرت الهيئة في بيان، أن "تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز الاستقرار، ومتابعة المحتوى الذي قد يمس أمن المجتمع أو يثير الفتنة".وأضافت أن "اللجنة ستكون برئاسة هيئة والعلاقات العامة في للقوات المسلحة، وتضم ممثلين عن وجهاز المخابرات الوطني وجهاز ومركز العمليات المعلوماتية، إلى جانب مديريات أمنية وفنية متخصصة".وأكدت أن "اللجنة ستتولى رصد المحتوى المحرض على الكراهية والفتنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأطر القانونية المعتمدة".