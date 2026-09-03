بيان من الحشد الشعبي اثر الهجوم في كركوك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تزف المقاتل علي بهجت حامد، أحد مقاتلي اللواء 16في قيادة عمليات الشمال وشرق ، الذي استشهد إثر هجوم مسلح استهدف نقطة تابعة للواء ضمن قاطع المسؤولية عند الساعة الثانية فجرًا في ناحية بمحافظة ".واضافت ان "الهجوم اسفر كذلك عن إصابة المقاتل جنيد عصمت بهجت"، مشيرة الى انه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وتابعت ان "الجهات المختصة تواصل إجراءاتها للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد منفذيه".