السحر انتهى مفعولة.. الفطر السحري في قبضة القوات العراقية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بجهدٍ استخباري، وعملية أمنية بالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات ، تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من الإطاحة بأحد المتاجرين بالمواد المخدرة، وضبط (1) كغم من مادة الماجيك مشروم المخدرة « السحري»، فضلاً عن (2) كغم من مادة الماريجوانا في ".واضافت ان "شبكات باتت تحت السيطرة، ولن تجد ملاذًا آمنًا مهما حاولت التواري خلف أسماء غريبة أو أشكال مستحدثة"، موضحة ان "تغيير مسميات المخدرات أو ابتكار طرق جديدة لترويجها لن يمنح تجار السموم فرصةً للإفلات من قبضة رجال المخدرات".