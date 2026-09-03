هجوم على نقطة تفتيش للحشد الشعبي في كركوك

وقال المصدر لـ ، ان "إطلاق نار استهدف نقطةً للحشد الشعبي في ناحية بكركوك، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر".واضاف ان "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن منفذي الهجوم".