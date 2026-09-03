السجن 15 عاماً لثلاثة أدينوا بإطلاق صواريخ كاتيوشا على قاعدة K1 في كركوك (وثيقة)

وذكرت وثيقة قضائية، وردت للسومرية نيوز، أن الحكم صدر بحق المجرمين الثلاثة وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و7 من رقم 13 لسنة 2005، لإدانتهم بجريمة إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه القاعدة العسكرية، وسقوط عدد منها بالقرب من مقر فوج مكافحة الإرهاب والفريق الفرنسي التابع لقوات .الوثيقة ادناه: