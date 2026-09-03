800 مليون دولار.. تقرير يكشف كواليس صفقة المروحيات الأمريكية للعراق

وتأتي الصفقة بالتزامن مع خطط إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي وسحب القوات، لتعزيز اعتماد على قدراته الذاتية في مكافحة الإرهاب، كما تتزامن مع خطط لحصر السلاح بيد الدولة.وكشفأن الموافقة الأمريكية على صفقة الطائرات الأخيرة تأتي ضمن خطط والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لتمكين القوة الدفاعية العراقية من الاعتماد على نفسها أكثر من السابق، نظراً للتكاليف الكبيرة التي تترتب على تكفل طيران التحالف بحماية الأجواء العراقية.وحول التوقعات بأن تكون الصفقة دعمًا للسلطة العراقية في مواجهة الفصائل المسلحة التي ما زالت ترفض وضع سلاحها تحت إشراف الدولة، أوضح المصدر أن "قدرات الجيش العراقي تتفوق أساسًا على قدرات تلك الفصائل، وأن حل هذه المجموعات مرتبط بإرادة سياسية ودعم دولي وإقليمي وداخلي للحكومة، وليس بمجرد تعزيز القدرات العسكرية".وأضاف المصدر: "لو كانت هناك إرادة سياسية لإنهاء وجود الفصائل سياسيًا أو عسكريًا، فإن قدرات الجيش العراقي الحالية كافية لذلك، كما أن القدرات الأمريكية الموجودة حاليًا في العراق كافية أيضًا قبل انسحاب القوات، لكن الأمر مرتبط بتوافقات وتعقيدات إقليمية أكثر من ارتباطه بالحاجة إلى تعزيز التسليح".لكن المصدر أكد، في المقابل، أن تعزيز قدرات الجيش العراقي ودعم موقف حكومة من شأنهما زيادة الضغط على الفصائل المسلحة. وأشار إلى أن "الرسالة موجهة إلى بالدرجة الأولى، لدفعها إلى عدم عرقلة عمليات بيع النفط العراقي، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالأمن والاقتصاد الإقليمي، يؤدي فيها العراق دورًا بارزًا، فيما تستطيع إعاقة هذا الدور عبر أدوات عدة، أبرزها الفصائل العراقية".وبيّن المصدر أن هناك ثلاثة شروط أمريكية واضحة وحاسمة وُجهت إلى الحكومة العراقية في ظل استمرار ملف الفصائل المسلحة، تتمثل في منع التعرض لأي من المصالح الأمريكية في المنطقة، وعدم الاعتداء على دول الجوار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تدفع إيران إلى عدم استخدام وكلائها لعرقلة عمليات بيع النفط العراقي أو التأثير في ملفات اقتصادية مماثلة.ويُذكر أن الصفقة تتضمن تزويد العراقي بمروحيات متطورة من طرازي "Bell 412EPX" و"Bell 407M". كما تشمل حزمة الأسلحة والأنظمة التقنية المرفقة رشاشات هجومية ثلاثية السبطانة من طراز "GAU-19"، ومنصات إطلاق صواريخ "M260"، ومنظومات استشعار ومراقبة وتحديد أهداف متطورة، بالإضافة إلى منظومات مبكر وأجهزة اتصالات مشفرة.وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستغناء تدريجيًا عن مروحيات "Mi-17" الروسية، بسبب النقص الحاد في قطع الغيار وصعوبات الصيانة الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على قطاع الروسية.وستتولى شركة "بيل تيكسترون" (Bell Textron)، ومقرها ولاية ، تنفيذ العقد الرئيسي، وتشمل الاتفاقية تقديم برامج تدريب شاملة للطيارين والكوادر الفنية والهندسية العراقية، مع تأمين خدمات الدعم اللوجستي والفني طويل الأمد.وأكدت واشنطن أن هذه الصفقة تخدم والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تمكين شريك استراتيجي من التصدي للتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.