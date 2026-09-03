من ألمانيا.. العراق يسترد متهماً بتنفيذ جرائم بينها "سبايكر"

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باسترداد متهم من جرائم بينها جريمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "جهاز المخابرات ينجح في استرداد المتهم "م.و" من ، المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية كبرى داخل ".

وأضاف المصدر "من بينها مجزرة إذ كان من سكنة قبل عام 2014".