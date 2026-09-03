الداخلية تعلن: مؤشر الجريمة ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ أعوام

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في اللواء في بيان، إنه "خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية، انخفض مؤشر الجريمة في البلاد إلى أدنى مستوياته منذ أعوام، وهو ما يعكس النتائج العالية التي حققتها القوات الأمنية في أداء واجباتها بمختلف الاختصاصات".وأضاف ميري أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة تكثيف الجهد الاستخباري والأمني، وتعزيز الأمن المناطقي، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، فضلاً عن ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع الجريمة".وأشار إلى أن "وزارة الداخلية مستمرة في تطوير خططها الأمنية وتعزيز حضورها الميداني، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وصولاً إلى بيئة أمنية أكثر استقراراً في جميع محافظات البلاد".