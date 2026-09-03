تأكيداً لما نشرته السومرية.. جهاز المخابرات يؤكد اعتقال "زيد المحارب" في سوريا

أكد ، الخميس، اعتقال صانع المحتوى "زيد المحارب" في ، وذلك تأكيداً لما نشرته قبل أيام.

وجاء في بيان للجهاز، "تمكّن وبعد متابعات استخبارية خارج من تنفيذ عملية نوعية اسهمت في إلقاء القبض على المدعو (زيد ابراهيم علي) المعروف باسم (زيد المحارب) والمتهم بالعديد من قضايا الابتزاز والتشهير والجرائم المنظمة والصادرة بحقه عدة مذكرات قبض قضائية".



وأضاف البيان "تمت العملية في وبالتنسيق مع السلطات الامنية في الجمهورية العربية السورية، حيث تمت استعادته الى العراق وتسليمه الى المختصة لينال جزاءه العادل".

وكان مصدر امني أفاد لـ ، قبل أيام، بأن قوة أمنية القت القبض على "زيد " وهو صانع محتوى في .