تفاصيل جريمة قتل في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قوة من تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل، بعد مشاجرة بسبب خلاف عائلي (نسابه) تطورت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار"، مبينة ان "الحادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته".وأضاف انها "استنفرت مفارزها الأمنية، حيث تحركت قوة من قسم شرطة إلى محل الحادث، وبإجراءات مهنية وسريعة تمكنت من تحديد مكان المتهم ومداهمة داره وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في "، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".