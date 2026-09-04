الإطاحة بشبكة دولية للمخدرات في السليمانية بعد ملاحقتها بإحدى دول الجوار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انها "تمكنت بالتعاون مع مديرية شؤون مخدرات ، من إسقاط شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، بعد ملاحقة أمنية بدأت من إحدى دول الجوار وانتهت في السليمانية"، موضحة ان "العملية أسفرت عن ضبط 260 كيلوغرامًا من حبوب الكبتاغون المخدرة والقبض على متهمين اثنين، أحدهما أجنبي الجنسية".وأكدت ان "العملية نفذت قبل أربعة أشهر، فيما أُرجئ الإعلان عنها لأسباب استخبارية وتحقيقية، لإكمال تتبع امتدادات الشبكة ومسارات نشاطها والوصول إلى أطرافها"، مشيرة الى ان "العملية استمرار ملاحقة شبكات العابرة للحدود وتجفيف منابعها، بدعم مباشر من القضاء العادل وقراراته الشجاعة".