الداخلية تنفي صحة مقطع متداول عن تسلل سوريين عبر الحدود العراقية

وقالت الوزارة في بيان، إن المعلومات المرافقة للمقطع غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، موضحة أن الفيديو لم يُصوّر على الحدود العراقية السورية، وأن الجدار الكونكريتي الظاهر فيه يعود إلى تحصينات مقامة على حدود .وأكدت أن الحدود العراقية السورية مؤمّنة وتشهد استقراراً أمنياً، بفضل منظومة متكاملة من التحصينات والموانع الأمنية والمراقبة الفنية والكاميرات الحرارية، إلى جانب الانتشار المستمر لقوات الحدود والدوريات الميدانية.ودعت الوزارة، وسائل الإعلام والمدونين ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم تداول مقاطع قديمة أو مصورة في دول ومناطق أخرى ونسبها إلى الحدود العراقية، لما يسببه ذلك من تضليل للرأي العام ونشر معلومات غير صحيحة.وأكدت أن قواتها تواصل أداء واجباتها على مدار الساعة لحماية أمن البلاد وسيادتها ومنع أي محاولات للتسلل أو التجاوز على الحدود الدولية.