الاطاحة بشبكة أجنبية تستدرج وتحتجز أشخاصاً في بغداد

وذكر الجهاز في بيان، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وبالتنسيق مع في .وأضاف أن الشبكة كانت تستدرج مواطنين أجانب إلى ، بذريعة توفير فرص عمل لهم، قبل احتجازهم وتعذيبهم وتوثيق عمليات التعذيب وإرسالها إلى ذويهم، ومطالبتهم بدفع فديات مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.