القبض على مطلوب بـ”الإرهاب” عن تفجير سيارة مفخخة في ميسان عام 2012

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة مشتركة من قسم شرطة الثاني ودوريات مركز المنتظر، وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض من ، تمكنت من القبض على المتهم".وأضافت أنه "جرى تسليم المتهم أصولياً إلى الجهة الطالبة في مكافحة إرهاب ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".