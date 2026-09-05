استُدرج عبر "واتساب".. إحباط محاولة اختطاف مواطن في زيونة

وذكر المصدر في حديث لـ " "، إن "قوة أمنية من شرطة أحبطت محاولة خطف أحد المواطنين ضمن منطقة ، بعد استدراجه ومواعدته بحجة شراء مولدة كهربائية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)".وأكد المصدر "إلقاء القبض على الجناة البالغ عددهم 6 أشخاص، وضبط عجلتين كانتا بحوزتهم"، مشيراً إلى "إيداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقهم".