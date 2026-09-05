في بغداد.. القبض على متهم يمارس اعمال السحر والشعوذة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال قسم شرطة ، ومفارز مكافحة إجرام الزوراء ودوريات مركز شرطة أكد، ألقت القبض على متهم بالجرم المشهود، يمارس أعمال السحر والشعوذة في احدى مناطق جانب ".وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات عن قيام المتهم بممارسة هذه الأعمال بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حيث جرى تشكيل فريق عمل أسفر عن القبض عليه وبحوزته عدد من المواد والأدوات التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة"، مشيرة الى انه "تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".