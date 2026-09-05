العثور على جثة شاب في نهر وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بالعثور على جثة شاب في نهر وسط .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية متفسخة في وسط ". وأضاف المصدر "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".