النجف.. ضبط 10 قطع سلاح خلال ممارسة أمنية في منطقة البراكية

وقالت القيادة في بيان، إن العملية نُفذت تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وأمر قائد شرطة اللواء ذياب الفتلاوي، وبالاشتراك مع مديرية شرطة قضاء الكوفة.وأضافت أن الممارسة الأمنية أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح خفيف، مشيرةً إلى تسليم الأسلحة إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضحت القيادة، أن الممارسة تأتي ضمن الإجراءات الأمنية الهادفة إلى ملاحقة المخالفين وضبط الأسلحة غير المرخصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.