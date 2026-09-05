الداخلية توعدت بعقوبات مشددة.. حظر إنتاج المحتوى الخادش بالذكاء الاصطناعي

وأكدت الوزارة، في تنبيه أصدرته الهابط، أن أحكام القانون ستكون بالمرصاد لمرتكبي هذه الأفعال، مشددة على اتخاذ عقوبات مشددة بحقهم بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي.كما دعت الداخلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن الحسابات والمحتويات المسيئة للذوق العام والسلم المجتمعي عبر خدمة (بلغ) المتوفرة في موقع "عين "، مع التعهّد بالتعامل مع جميع البلاغات بشرية وسرية تامة.