المقطع ليس في العراق.. قيادة الحدود تحسم الجدل بشأن تسلل مواطنين سوريين

وذكرت القيادة في بيان، أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق ولا يمت للحدود العراقية السورية بصلة، موضحة أن الجدار الكونكريتي الظاهر في الفيديو يعود للتحصينات المقامة على الشريط الحدودي بين وسوريا.وأكدت القيادة أن الحدود العراقيـة مؤمنة بفضل منظومة تحصينات متكاملة وموانع وكاميرات حرارية وانتشار ميداني مستمر، داعية إلى عدم استغلال الملف الحدودي لحصد المشاهدات بنشر مقاطع قديمة أو مضللة، ومشددة على مواصلة قواتها حماية أمن وسيادته ومنع أي محاولات للتسلل.يُذكر أن العراقية كانت قد نفت يوم أمس بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول الواقعة ذاتها، مبينة أن الفيديو لا يعود إطلاقاً للحدود العراقية.