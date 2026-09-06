بدون إنزال الحقائب.. مقترح أمني لتحديث آلية تفتيش المسافرين في مطار بغداد

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ، إن الاجتماع الدوري للجنة المذكورة، الذي عُقِدَ بمشاركة ومستشار والجهات الأمنية ذات العلاقة، بحث مقترحات عدة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين وحركة المركبات، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن المقترحات تضمنت إلغاء طريقة التفتيش المعتمدة حالياً، وفتح خمسة مسارات للمركبات، إلى جانب إكمال الإجراءات التفتيشية بواسطة فرق الـ(K9)، ما من شأنه تقليل الوقت والجهد على المسافرين، إذ لن يكونوا مضطرين إلى مغادرة مركباتهم مع أمتعتهم للتفتيش، لافتاً إلى أن هذه المقترحات تأتي في ضوء التحسن الملحوظ في الوضع الأمني الذي تشهده البلاد.وكشف أحمد عن رفع المقترحات المذكورة إلى الجهات المعنية، في مقدمتها لغرض دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها، مؤكداً أن إجراءات التفتيش الحالية في لا تزال سارية ولم يطرأ عليها أي تغيير.وبيّن أن الوزارة عملت بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية على مراجعة الإجراءات التنظيمية المعتمدة بصورة تدريجية وتخفيفها كلما سمحت الظروف بذلك، إذ كان في السابق يصلون إلى نقاط بعيدة نسبياً عن مباني المطارات، قبل أن يجري تقليص المسافات تدريجياً، وصولاً إلى السماح لمركباتهم بالوصول إلى مناطق قريبة من مباني الصالات، ضمن سلسلة من التسهيلات التي اعتمدتها الجهات المختصة.وأكد المتحدث باسم النقل، أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لإطلاق المزيد من تسهيلات دخول المسافرين إلى المطارات، بعد إخضاع المقترحات لدراسة مهنية متكاملة تراعي الجوانب الأمنية والتنظيمية والفنية، حفاظاً على أمن المطارات ومنشآتها، بالتوازي مع إجراءات أكثر سهولة وانسيابية.وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف، لا يقتصر على وزارة النقل أو شركة والملاحة الجوية، وإنما يخضع لجملة تقييمات ومدخلات تشترك فيها مؤسسات حكومية وأمنية عدة، في مقدمتها في وزارة الداخلية، لارتباط إجراءات الدخول بصورة مباشرة بأمن المنشآت وحركة المسافرين والمركبات.