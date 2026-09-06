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تفاصيل اجتماع أمني رفيع بين بغداد وأربيل
أمن
2026-09-06 | 06:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
ترأس الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
،
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً بحضور رئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ووكيل الاستخبارات في
وزارة الداخلية
، ووكيلي جهازي
الأمن الوطني
والمخابرات، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وعدد من قادة الجيش، فضلاً عن رئيس أركان قوات البيشمركة والوفد المرافق له من القادة والأمراء والمديرين ورؤساء
الأجهزة الأمنية
بالإقليم، لبحث آليات التنسيق الميداني والتعاون العسكري بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم.
خلية
الإعلام الأمني
ذكرت في بيان، أن الاجتماع تخلل تقديمُ إيجازٍ مفصل حول مناطق الاهتمام الأمني المشترك، إلى جانب مناقشة واقع المنافذ الحدودية وعمل قطعات الحدود في الإقليم لضمان إحكام السيطرة ومنع عمليات التهريب والتسلل.
كما جرى بحث تعزيز التعاون في مجال
مكافحة المخدرات
وتفكيك شبكاتها، فضلاً عن تطوير آليات العمل داخل مراكز التنسيق المشترك لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية.
وأكد
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، خلال الاجتماع على أهمية ترتيب الأولويات، مشدداً على تأمين الحدود الدولية، وإجراء تدريبات وتمارين مشتركة، وتسليم المطلوبين للقضاء، فضلاً عن توسيع وتعميق العمل الاستخباري بين المركز والإقليم.
وشهد الاجتماع استعراض ملاحظات رئيس أركان قوات البيشمركة بشأن الآلية التنفيذية للخطط الميدانية.
واختُتِمَ الاجتماع بوضع مجموعة من التوصيات النهائية الكفيلة بتعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود لحفظ الاستقرار.
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مدير مكتب القائد العام
جهاز مكافحة الإرهاب
عبد الأمير الشمري
مكتب القائد العام
الأجهزة الأمنية
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
الإعلام الأمني
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