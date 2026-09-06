تفاصيل اجتماع أمني رفيع بين بغداد وأربيل

خلية ذكرت في بيان، أن الاجتماع تخلل تقديمُ إيجازٍ مفصل حول مناطق الاهتمام الأمني المشترك، إلى جانب مناقشة واقع المنافذ الحدودية وعمل قطعات الحدود في الإقليم لضمان إحكام السيطرة ومنع عمليات التهريب والتسلل.كما جرى بحث تعزيز التعاون في مجال وتفكيك شبكاتها، فضلاً عن تطوير آليات العمل داخل مراكز التنسيق المشترك لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية.وأكد للقوات المسلحة، خلال الاجتماع على أهمية ترتيب الأولويات، مشدداً على تأمين الحدود الدولية، وإجراء تدريبات وتمارين مشتركة، وتسليم المطلوبين للقضاء، فضلاً عن توسيع وتعميق العمل الاستخباري بين المركز والإقليم.وشهد الاجتماع استعراض ملاحظات رئيس أركان قوات البيشمركة بشأن الآلية التنفيذية للخطط الميدانية.واختُتِمَ الاجتماع بوضع مجموعة من التوصيات النهائية الكفيلة بتعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود لحفظ الاستقرار.