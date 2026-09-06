في بغداد.. مقتل شخص على يد ابنه طعنا بالسكين

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شخص على يد ابنه طعنا بالسكين شمالي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "لاسباب مجهولة اقدم ابن على قتل والده باسلوب الطعن مستخدما سلاح ابيض نوع سكين داخل منزلهم في قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "الابن الجاني تمكن من الفرار الى جهة مجهولة".