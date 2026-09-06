مكافحة الإرهاب يطيح بمتهمين اثنين بتجارة الأسلحة في نينوى

وذكر الجهاز في بيان، أن "العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، ووفق أوامر قضائية، مبيناً أن قوة أمنية نصبت كميناً استخبارياً محكماً أسفر عن القبض على المتهمين بالجرم المشهود".وأضاف أن "القوات الأمنية، وبناءً على اعترافات ودلالة المتهمين، نفذت عمليات تفتيش لعدد من المواقع، أسفرت عن العثور على مجموعة من الأسلحة المتنوعة والمخازن والأعتدة التي كانت مخبأة داخل تلك المواقع".وأكد "استمرار واجباته الأمنية والاستخبارية لملاحقة المتورطين بالاتجار بالأسلحة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين".