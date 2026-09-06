ضربتان استخباريتان في بابل.. 3.5 كغم من الكريستال وأربعة متهمين في قبضة العدالة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من توجيه ضربتين لشبكات الاتجار بالمخدرات، أسفرتا عن ضبط 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة وإلقاء القبض على أربعة متهمين".وأكدت "استمرارها في ملاحقة تجار ومروجي السموم، وتجفيف منابع الاتجار بها، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".