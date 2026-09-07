الشمري يبحث مع سفيري بريطانيا وتركيا مرحلة ما بعد التحالف الدولي

وذكر بيان لمكتبه، أن اللقاءين شهدا بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات التعاون بين والبلدين الصديقين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التعاون الثنائي.وأكد الشمري أن يوم الثلاثين من أيلول المقبل يمثل موعداً لانتهاء مهام قوات في العراق، والانتقال إلى صفحة جديدة من العلاقات والتعاون، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبما ينسجم مع رؤية العراق في بناء علاقات متوازنة مع دول العالم كافة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.