هجوم بثلاث طائرات مسيرة في السليمانية

وقالت المؤسسة في بيتن ورد لـ ، ان "مخيم سورداش تعرض، صباح اليوم الاثنين لهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة، بين الساعة 04:45 و05:05 صباحًا".وأضافت أن "الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".