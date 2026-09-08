في بغداد.. القبض على مبتز ساوم امرأة وغينية متهمة بالسرقة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال مفارز قسم التحقيقية في مديرية مكافحة إجرام ، تم القاء القبض على متهم مطلوب قضائياً، لقيامه بابتزاز وتهديد إحدى المواطنات ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة"، موضحة انه "تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".فيما افاد مصدر امني لـ نيوز، بأن "قوة امنية من شرطة الرصافة تمكنت من القبض على متهمة تحمل الجنسية الغينية مطلوبة الى وفق المادة 444 لقيامها بسرقة احد الدور في المحافظة".