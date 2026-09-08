مكتب القائد العام: سنتعامل بحزم مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفي

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان " الخطاب الطائفي ذي الطابع الإثني والعرقي عقدت اجتماعها الأول في مقر للقوات المسلحة بحضور معالي مدير المكتب الفريق أول الركن ورئيس إلى جانب الاعضاء من ممثلي مختلف ".واكد على "ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفي أياً كانت الجهة أو الأطراف التي يصدر عنها"، مشدداً على أن "تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ومن دون استثناء واشار سيادته إلى أن دعم أعمال اللجنة يأتي انطلاقاً من أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي وترسيخ أسس التعايش والحفاظ على اللحمة الوطنية العراقية بعيداً عن الخطابات والممارسات التي من شأنها إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات المجتمعية".وأكد الشمري أن "القضاء سيكون في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام بحق مروجي الخطابات الطائفية وفقاً للقوانين النافذة بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع المواطنين. كما شدد معالي مدير العام على أهمية تنظيم من خلال توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات ووضع آليات عمل دقيقة ومحددة بما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة وتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها".من جانبه أكد رئيس اللجنة الفريق سعد معن "حرص اللجنة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمهنية ومسؤولية عالية والعمل على رصد ومتابعة الخطابات التي تحمل مضامين تحريضية ذات طابع طائفي أو إثني أو عرقي، وفق الأطر القانونية المعتمدة"، مشيدا "بالتوجيهات التي قدمها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة".وأكد أنها "ستكون إطاراً ثابتاً ومنهجاً لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في الحد من الخطاب المحرض على الكراهية ودعم الأمن المجتمعي وترسيخ ".ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الخطابات المحرضة على الفتنة والانقسام وتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني العراقي.