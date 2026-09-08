مصدر أمني: الإفراج عن النائب السابق كاظم الصيادي

وقال المصدر لـ ، إن الإفراج عن الصيادي جاء عقب التنازل عن الدعوى من قبل .في 17 اب الماضي، أفادت مصادر رفيعة، بإلقاء القبض على النائب السابق بتهمة الابتزاز.وقالت المصادر (آنذاك)، إنّه "بناءً على أوامر قضائية صادرة عن ، ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق الصيادي بتهمة الابتزاز".