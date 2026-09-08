وزارة الدفاع تؤكد انتحار آمر لواء شمالي بغداد

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء في بيان، "تود أن توضح بشأن ملابسات حادث الانتحار الخاص بالعقيد ق خ الركن مشتاق ، آمر والستين في فرقة الأولى، داخل مكتبه في ".

وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية فور وقوع الحادث، وحضرت الجهات المختصة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وباشرت باجراءات الكشف والتحقيق وجمع الأدلة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بشكل دقيق"، مؤكدا أن "نتائج التحقيقات والإجراءات الفنية التي تجريها الجهات المختصة سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بانتحار آمر لواء في الجيش العراقي شمالي .