مشاجرتان في بغداد.. والشرطة الاتحادية تعتقل 16 شخصاً

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع مشاجرتين في .، مشيرا الى أن اعتقلت 16 شخصاً.

وقال المصدر في حديث لـ ، " تلقي القبض على 11 شخصا اندلعت بينهم مشاجرة لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن في ".

وفي شأن متصل، قال المصدر إن "الشرطة الاتحادية تلقي القبض على خمسة اشخاص نتيجة مشاجرة لم تعرف اسبابها تطورت الى تبادل اطلاق النار فيما بينهم دون اصابات ضمن منطقة شرق العاصمة"، مشيرا الى "ضبط كمية من الاسلحة كانت بحوزتهم".