استهداف ناقلة نفط أجنبية بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية العراقية

وأفادت مصادر أمنية وبحرية بأن الهجوم وقع في منطقة التحميل (STS)، مما أسفر عن اندلاع النيران واحتراق جزء من الناقلة المحملة بالنفط الخام، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين طاقم السفينة.وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ والدوريات البحرية المختصة اتخذت تدابير عاجلة لتأمين الناقلة والتحقق من حجم الأضرار المادية، بالتزامن مع فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المتورطة فيه.