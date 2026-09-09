الاستخبارات تُلقي القبض على عامل أجنبي سرق 18 مليون دينار من محطة وقود بكربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن الميدانية، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من إلقاء القبض على عامل من الجنسية أقدم على سرقة مبلغ قدره (18) مليون دينار عراقي من إحدى محطات الوقود في بعد فراره خارج المحافظة".واضافت انه "بعد توفر المعلومات اللازمة، تمكنت المفارز - بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة - من استرداد مبلغ قدره (14) مليون دينار عراقي رغم قيام المتهم بتحويل أجزاء من المبلغ إلى باكستان"، موضحا انه "جرى إرجاع الأموال إلى أصحابها وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".