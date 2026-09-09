الحلبوسي يلتقي أردوغان في أنقرة

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن "رئيس التقى الرئيس التركي في العاصمة التركية ".وجرى اللقاء في إطار زيارة الحلبوسي إلى ، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين وتركيا.