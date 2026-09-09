أربع ضربات جوية تستهدف أوكار داعش في وادي الشاي بصلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، أن "الضربات نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وردت من ، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة".وأضافت أن العملية جاءت "استمراراً للنهج التعقيبي والضغط المباشر على ما تبقى من فلول الإرهاب"، وبعد عمليات رصد ومتابعة لحركة عناصر من عصابات الإرهابية.وأشارت إلى أن "صقور الجو نفذوا الضربات باستخدام طائرات ، مستهدفين مضافات وأوكار الإرهابيين في ، ما أسفر عن تدمير الأهداف المحددة بالكامل".وأكدت الخلية، أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها "ستظل العين الساهرة واليد الضاربة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره"، مشددة على أنه "لن يكون للإرهابيين أي ملاذ آمن على أرض ".