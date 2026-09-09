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افتعلا حادث اصطدام لإشغال الضحية.. القبض على سارقي 29 مليون دينار في بغداد
أمن
2026-09-09 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
801 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأربعاء، عن القبض على سارقين افتعلا حادث اصطدام لإشغال الضحية في
بغداد
.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "قيادة شرطة
بغداد
الرصافة
من خلال مفارز
قسم مكافحة
إجرام
الصدر
الأول تطيح بسارقي (29) مليون دينار من داخل عجلة أحد المواطنين، بعد افتعال حادث اصطدام لإشغاله، فيما قام المتهم الآخر بسرقة المبلغ".
وأضافت "بعد متابعة دقيقة، أُلقي القبض عليهما حيث اعترفتا بارتكابهما الجريمة و4 سرقات أخرى، بينها سرقة مبلغ (70) مليون دينار، إضافة إلى جرائم سرقة ضمن جانب
الكرخ
".
وأكدت انه "تم ايداعهما التوقيف وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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