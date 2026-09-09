افتعلا حادث اصطدام لإشغال الضحية.. القبض على سارقي 29 مليون دينار في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة شرطة من خلال مفارز إجرام الأول تطيح بسارقي (29) مليون دينار من داخل عجلة أحد المواطنين، بعد افتعال حادث اصطدام لإشغاله، فيما قام المتهم الآخر بسرقة المبلغ".وأضافت "بعد متابعة دقيقة، أُلقي القبض عليهما حيث اعترفتا بارتكابهما الجريمة و4 سرقات أخرى، بينها سرقة مبلغ (70) مليون دينار، إضافة إلى جرائم سرقة ضمن جانب ".وأكدت انه "تم ايداعهما التوقيف وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".