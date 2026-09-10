النعمان: فصائل "بارزة" سلمت سلاحها بالكامل والحوارات ستتسارع بعد 30 أيلول

وقال ، في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن "هذا السلاح أسهم سابقاً في مقاتلة التنظيمات الإرهابية ودحرها، إلا أن الدولة ماضية بحرمة وجود أي سلاح خارج إطارها"، موضحاً أنه "لا توجد مهلة زمنية محددة مع الفصائل لتنظيم الملف، لكن العملية تسير بسلاسة وفق رؤية الحكومة والقائد العام".وشدد الناطق باسم القائد العام على موقف الثابت بالقول: "لن نسمح بأي تهديد أمني يطال دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية"، كاشفاً في الوقت ذاته عن ملف حزب بالقول إن "الجميع يعلم أن سلم أسلحته، وهناك تفاهمات وحوارات مستمرة مع الجانب التركي لتحديد مصير أفراده المتواجدين، سواء عبر التنسيق لعودتهم إلى أو فتح المجال أمامهم للمغادرة خارج العراق".