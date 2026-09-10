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رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير داخلية الإقليم يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود
أمن
2026-09-10 | 02:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أكد رئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
، الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
، ووزير داخلية
إقليم كردستان
،
ريبر أحمد
، اليوم الخميس، مواصلة التعاون وتوحيد الجهود استجابة للتحديات.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
،الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
، التقى
ريبر أحمد
وزير داخلية
إقليم كردستان
".
وأضاف، أن "اللقاء شهد بحث عدد من الملفات الأمنية ذات الأولوية بين المركز والإقليم، وفي مقدمتها تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز مستوى التكامل بين المؤسسات الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية، وملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها".
وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التعاون وتوحيد الجهود بما يعزز قدرة
الأجهزة الأمنية
على الاستجابة للتحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
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