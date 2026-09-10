رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير داخلية الإقليم يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ،الفريق الركن ، التقى وزير داخلية ".وأضاف، أن "اللقاء شهد بحث عدد من الملفات الأمنية ذات الأولوية بين المركز والإقليم، وفي مقدمتها تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز مستوى التكامل بين المؤسسات الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية، وملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التعاون وتوحيد الجهود بما يعزز قدرة على الاستجابة للتحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".