ريبر أحمد: عمليات انسحاب قوات التحالف إلى خارج العراق تجري يومياً

وقال أحمد، على هامش مشاركته في ورشة عمل أقيمت بمدينة تناولت مسألة الهجرة، إن "قوات التحالف بدأت بالانسحاب من وإقليم ؛ إذ تشير الاتفاقية المبرمة إلى انسحاب قوات التحالف بالكامل مع نهاية الشهر الحالي"، مبيناً أن "عمليات نقلهم إلى خارج البلاد تجري يومياً".وأضاف أن "مسألة أمن البلاد واستقراره تتطلب التنسيق مع جميع الجهات الدولية والداخلية، وإدارة مشتركة بين وأربيل"، لافتاً إلى أن " ، ، يدعم السيادة الكاملة للعراق، واستقراره وأمنه في جميع المناطق".وتابع وزير داخلية الإقليم أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين الجهات المختصة، لاسيما القوات الأمنية الاتحادية وقوات الإقليم".وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح أحمد أن "قسماً من شركات النفط استأنفت أعمالها بالفعل في ".