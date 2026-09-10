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ريبر أحمد: عمليات انسحاب قوات التحالف إلى خارج العراق تجري يومياً
أمن
2026-09-10 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
100 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلن وزير الداخلية
في حكومة
إقليم كردستان
،
ريبر أحمد
، اليوم الخميس، أن عمليات انسحاب قوات
التحالف الدولي
إلى خارج
العراق
تجري بشكل يومي، فيما أشار إلى استئناف قسم من شركات النفط أعمالها في الإقليم.
وقال أحمد، على هامش مشاركته في ورشة عمل أقيمت بمدينة
أربيل
تناولت مسألة الهجرة، إن "قوات التحالف بدأت بالانسحاب من
العراق
وإقليم
كردستان
؛ إذ تشير الاتفاقية المبرمة إلى انسحاب قوات التحالف بالكامل مع نهاية الشهر الحالي"، مبيناً أن "عمليات نقلهم إلى خارج البلاد تجري يومياً".
وأضاف أن "مسألة أمن البلاد واستقراره تتطلب التنسيق مع جميع الجهات الدولية والداخلية، وإدارة مشتركة بين
بغداد
وأربيل"، لافتاً إلى أن "
رئيس الوزراء
،
علي الزيدي
، يدعم السيادة الكاملة للعراق، واستقراره وأمنه في جميع المناطق".
وتابع وزير داخلية الإقليم أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين الجهات المختصة، لاسيما القوات الأمنية الاتحادية وقوات الإقليم".
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح أحمد أن "قسماً من شركات النفط استأنفت أعمالها بالفعل في
إقليم كردستان
".
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