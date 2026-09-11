تطويق "القزوينية" في الكوفة.. القبض على متهمين وضبط أسلحة عقب مشاجرة مسلحة

وذكر بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لـ ، أن "قائد شرطة وجّه باتخاذ إجراءات أمنية وقانونية صارمة لملاحقة المتسببين بالحادث، حيث أشرف ميدانياً برفقة نائبه ومدير شرطة الكوفة على فرض طوق أمني حول المنطقة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بمساندة الفوج التكتيكي وفوج سوات وأفواج الطوارئ".وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط أسلحة أصولياً مشتبه باستخدامها في المشاجرة بعد استحصال الموافقات القضائية"، مؤكداً "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة بقية المتورطين".