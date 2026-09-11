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تطويق "القزوينية" في الكوفة.. القبض على متهمين وضبط أسلحة عقب مشاجرة مسلحة
أمن
2026-09-11 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
فرضت
قيادة شرطة محافظة النجف
الأشرف طوقاً أمنياً مشدداً إثر مشاجرة مسلح اندلعت في منطقة القزوينية التابعة لقضاء الكوفة، أسفرت عن وفاة شاب متأثراً بجراحه، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على خمسة متهمين وضبطت أسلحة استخدمت في الحادث.
وذكر بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "قائد شرطة
النجف
وجّه باتخاذ إجراءات أمنية وقانونية صارمة لملاحقة المتسببين بالحادث، حيث أشرف ميدانياً برفقة نائبه ومدير شرطة الكوفة على فرض طوق أمني حول المنطقة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بمساندة الفوج التكتيكي وفوج سوات وأفواج الطوارئ".
وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط أسلحة أصولياً مشتبه باستخدامها في المشاجرة بعد استحصال الموافقات القضائية"، مؤكداً "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة بقية المتورطين".
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